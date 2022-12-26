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Украина обсуждает с США признание России государством-агрессором - посол

"Европейская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 17:18

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что дипломатический корпус в 2023 году будет сосредоточен на том, чтобы американский Конгресс определил правильный статус для России.

Об этом, как передает "Европейская правда", Маркарова сказала в интервью "Суспільному".

Посол напомнила, что в США на законодательном уровне закреплено понятие страны-спонсора терроризма, которое сейчас присвоено четырем странам - Ирану, Кубе, Северной Корее и Сирии.

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По ее словам, Украина долгое время вела переговоры с партнерами о том, что Россию необходимо добавить в список государств-спонсоров терроризма, чтобы "ее называли правильно и чтобы включились ограничения, которые позволят еще больше изолировать РФ". В то же время в Киеве понимают, "что она (Россия) - не спонсор терроризма".

"Этот статус когда-то был придуман именно для стран, которые оказывают помощь террористическим организациям на их или иной территории. А Россия сама террорист. То есть это страна, у которой регулярная армия, правительство, президент, так сказать, избранный. Они все военные преступники. Они все занимаются агрессией и терроризмом. Поэтому один вопрос - это как мы назовем, так сказать, Россию, другой вопрос - что за этим названием будет стоять", - пояснила Маркарова.

По словам госпожи посла, один из альтернативных вариантов, который обсуждался между Украиной и США, предусматривает определение новой категории для России - например страна-агрессор, страна-террорист или страна-агрессор, которая осуществляет террористические акты в отношении гражданского населения - и принятие соответствующего закона в Конгрессе.

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"Для нас это приоритет, потому что мы хотим, во-первых, назвать правильно и дать оценку законодательно и политически, а второе и самое главное - это что же будет в сути этих ограничений. И мы считаем, что должны быть максимальные ограничения, как под углом зрения законодательного обеспечения, санкций, ограничений, контроля экспортных, которые не позволят России продолжать вести эту войну. Это еще все в работе. Это ключевой приоритет на 2023 год", - подчеркнула она.

Ранее СМИ сообщали о работе в Конгрессе США над скорым внесением законопроекта, который осудит Россию как государство-агрессора, но о признании РФ спонсором терроризма речь не идет. Такое признание предоставит президенту США новые санкционные полномочия в отношении российских чиновников.

Признание России государством-спонсором терроризма привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы США накладывать дополнительные ограничения на страны, которые взаимодействуют с Кремлем. Администрация Байдена ранее отвергла эти требования, заявив, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией в целом и заблокировало бы любые дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

Темы: РосcияСШАУкраинавойна
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