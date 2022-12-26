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Міністр енергетики сподівається на світло в Новий рік, але "важко щось планувати"

Олена РощінаПонеділок, 26 грудня 2022, 19:23
Міністр енергетики сподівається на світло в Новий рік, але важко щось планувати
Герман Галущенко, фото з Facebook міністра

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що за відсутності нових пошкоджень українці зможуть зустріти Новий 2023 рік зі світлом.

Джерело: міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону новин

Деталі: Поки немає обстрілів, фахівці намагаються зменшити дефіцит в енергосистемі, збільшивши виробництво електроенергії. Це відбувається, сказав Галущенко.

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Також збільшується можливість передавати електроенергію від генерації до споживання.  

Різдво українці зустрічали зі світлом – але міністр енергетики поки не може сказати, чи вдасться це в новорічну ніч.

Пряма мова: "Є таке відчуття, що насправді вони (росіяни – ред.) не відмовилися від того, щоб далі обстрілювати нашу енергосистему. Вони прив'язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік – це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди нашій енергосистемі. Але ситуація полягає в тому, що важко щось планувати".

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Деталі: Галущенко покладає надії на Збройні сили України й зазначає, що під час останніх обстрілів вони досить ефективно захищали українське небо.

Він сподівається, що навіть якщо будуть влучання, то енергетики будуть швидко відновлювати систему.  

Галущенко розраховує, що й Новий рік українці зможуть зустріти з електрикою. 

Пряма мова: "Уся енергетична галузь сьогодні працює 24/7. І результати цієї роботи можна побачити в кожній годині. Ми моніторимо ситуацію цілодобово, працюють енергетики, працюють штаби…".

Теми: електроенергіяенергетикасвяткуваннявійна
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