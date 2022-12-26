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Министр энергетики надеется на свет в Новый год, но "сложно что-то планировать"

Елена РощинаПонедельник, 26 декабря 2022, 19:23
Министр энергетики надеется на свет в Новый год, но сложно что-то планировать
Герман Галущенко, фото из Facebook министра

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что при отсутствии новых повреждений украинцы смогут встретить Новый 2023 год со светом.

Источник: министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона новостей

Детали: Пока нет обстрелов, специалисты пытаются уменьшить дефицит в энергосистеме, увеличив производство электроэнергии. Это происходит, сказал Галущенко.

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Также увеличивается возможность передавать электроэнергию от генерации к потреблению.  

Рождество украинцы встречали со светом – но министр энергетики пока не может сказать, удастся ли это в новогоднюю ночь.

Прямая речь: "Есть такое ощущение, что на самом деле они (россияне – ред.) не отказались от того, чтобы дальше обстреливать нашу энергосистему. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год – это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести вред нашей энергосистеме. Но ситуация заключается в том, что сложно что-то планировать".

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Детали: Галущенко возлагает надежды на Вооруженные силы Украины и отмечает, что во время последних обстрелов они достаточно эффективно защищали украинское небо.

Он надеется, что даже если будут попадания, то энергетики будут быстро восстанавливать систему.  

Галущенко рассчитывает, что и Новый год украинцы смогут встретить с электричеством. 

Прямая речь: "Вся энергетическая отрасль сегодня работает 24/7. И результаты этой работы можно увидеть каждый час. Мы мониторим ситуацию круглосуточно, работают энергетики, работают штабы...".

Темы: электроэнергияэнергетикапразднованиявойна
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