Україна розраховує провести саміт щодо "формули миру" до кінця лютого – Кулеба

Уряд України прагне до кінця лютого 2023 року провести раніше анонсований саміт щодо запропонованої Києвом "формули миру", в ролі посередника розглядається генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю AP у понеділок, передає "Європейська правда".

Він зокрема заявив, що Україна зробить все можливе, аби перемогти у війні в 2023 році, додавши, що дипломатія завжди відіграє важливу роль: "Кожна війна закінчується дипломатичним шляхом. Кожна війна закінчується як результат дій на полі бою і за столом переговорів".

Кулеба сказав, що уряд України хотів би провести мирний саміт до кінця лютого.

"Організація Об'єднаних Націй могла б бути найкращим місцем для проведення цього саміту, тому що йдеться не про те, щоб зробити послугу певній країні. Йдеться про те, щоб залучити до ініціативи всіх", – пояснив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи запросять на саміт Росію, глава МЗС сказав, що спочатку вона повинна бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, наприклад у міжнародному суді.

"Тільки таким чином їх можна запросити до цієї ініціативи", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Кулеба пояснив, що Україна була б рада активній участі генсека ООН Антоніу Гутерреша в саміті миру, оскільки "він зарекомендував себе як ефективний посередник і ефективний переговірник, а головне – як людина принципова і чесна".

Глава зовнішньополітичного відомства водночас наголосив на неготовності РФ до переговорів: "Вони регулярно говорять, що готові до переговорів, що не відповідає дійсності, тому що все, що вони роблять на полі бою, доводить протилежне".

Як повідомлялося, у зверненні до Конгресу президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив із Джо Байденом українську формулу миру, і американський лідер підтримав ідею провести саміт миру. Подробиць щодо саміту наразі немає, але відомо, що його хочуть скликати цієї зими.

Більше про те, які мирні пропозиції висунула Україна, читайте в новині.