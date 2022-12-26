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Украина рассчитывает провести саммит по "формуле мира" до конца февраля – Кулеба

"Европейская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 20:51
Дмитрий Кулеба, фото Эльдара Сарахмана, УП

Правительство Украины стремится до конца февраля 2023 года провести ранее анонсированный саммит по предложенной Киевом "формуле мира", в роли посредника рассматривается генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью AP в понедельник, передает "Европейская правда".

Он в частности заявил, что Украина сделает все возможное, чтобы победить в войне в 2023 году, добавив, что дипломатия всегда играет важную роль: "Каждая война заканчивается дипломатическим путем. Каждая война заканчивается как результат действий на поле боя и за столом переговоров".

Кулеба сказал, что правительство Украины хотело бы провести мирный саммит до конца февраля.

"Организация Объединенных Наций могла бы быть лучшим местом для проведения этого саммита, потому что речь идет не о том, чтобы оказать услугу определенной стране. Речь идет о том, чтобы привлечь к инициативе всех", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, пригласят ли на саммит Россию, глава МИД сказал, что сначала она должна быть привлечена к ответственности за военные преступления, например в международном суде.

"Только таким образом их можно пригласить к этой инициативе", - добавил он.

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Кулеба пояснил, что Украина была бы рада активному участию генсека ООН Антониу Гутерреша в саммите мира, поскольку "он зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное - как человек принципиальный и честный".

Глава внешнеполитического ведомства в то же время отметил неготовность РФ к переговорам: "Они регулярно говорят, что готовы к переговорам, что не соответствует действительности, потому что все, что они делают на поле боя, доказывает обратное".

Как сообщалось, в обращении к Конгрессу президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Джо Байденом украинскую формулу мира, и американский лидер поддержал идею провести саммит мира. Подробностей о саммите пока нет, но известно, что его хотят созвать этой зимой.

Больше о том, какие мирные предложения выдвинула Украина, читайте в новости.

Темы: войнаУкраинаКулеба Дмитрий
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