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Украина рассчитывает провести саммит по "формуле мира" до конца февраля – Кулеба

"Европейская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 19:51
Украина рассчитывает провести саммит по формуле мира до конца февраля – Кулеба
Дмитрий Кулеба, фото Эльдара Сарахмана, УП

Правительство Украины стремится до конца февраля 2023 года провести ранее анонсированный саммит по предложенной Киевом "формуле мира", в роли посредника рассматривается генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью AP в понедельник, передает "Европейская правда".

Он в частности заявил, что Украина сделает все возможное, чтобы победить в войне в 2023 году, добавив, что дипломатия всегда играет важную роль: "Каждая война заканчивается дипломатическим путем. Каждая война заканчивается как результат действий на поле боя и за столом переговоров".

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Кулеба сказал, что правительство Украины хотело бы провести мирный саммит до конца февраля.

"Организация Объединенных Наций могла бы быть лучшим местом для проведения этого саммита, потому что речь идет не о том, чтобы оказать услугу определенной стране. Речь идет о том, чтобы привлечь к инициативе всех", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, пригласят ли на саммит Россию, глава МИД сказал, что сначала она должна быть привлечена к ответственности за военные преступления, например в международном суде.

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"Только таким образом их можно пригласить к этой инициативе", - добавил он.

Кулеба пояснил, что Украина была бы рада активному участию генсека ООН Антониу Гутерреша в саммите мира, поскольку "он зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное - как человек принципиальный и честный".

Глава внешнеполитического ведомства в то же время отметил неготовность РФ к переговорам: "Они регулярно говорят, что готовы к переговорам, что не соответствует действительности, потому что все, что они делают на поле боя, доказывает обратное".

Как сообщалось, в обращении к Конгрессу президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Джо Байденом украинскую формулу мира, и американский лидер поддержал идею провести саммит мира. Подробностей о саммите пока нет, но известно, что его хотят созвать этой зимой.

Больше о том, какие мирные предложения выдвинула Украина, читайте в новости.

Темы: войнаУкраинаКулеба Дмитрий
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