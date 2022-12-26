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В українській армії почали тестувати жіночу форму і білизну

Євген КізіловПонеділок, 26 грудня 2022, 21:07
Getty Images

В Україні почали тестувати форму і білизну для жінок-військових, після чого одяг буде затверджено як офіційний.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Facebook

Пряма мова: "Кілька місяців Міноборони спільно з волонтерами займалося цим питанням. І ось нарешті я можу констатувати - перші партії жіночої форми і білизни вже надійшли до декількох бригад на тестування.

Спільно з волонтерами виготовлено два варіанти костюма та спідньої білизни для військовослужбовиць, які будуть досліджені під час експериментального носіння у військових частинах. Також під час експериментального носіння буде досліджено існуючу модель польового костюму шляхом його розукомплектування та надання захисницям кітелю та штанів різної розмірної сітки.

Тож, відповідно до процедури, після тестування форми захисницями, після отримання від них зауважень, побажань екземпляри будуть доопрацьовані виробником, після чого за моїм підписом будуть внесені зміни до наказу Міноборони "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв".

Деталі: За словами міністра, паралельно з цим триває робота з вивчення можливості застосування у жіночій формі тканини з еластаном.

Крім того, каже Резніков, у січні Міноборони планує розпочати роботу щодо впровадження для військовослужбовиць окремого типу черевиків з високими берцями. Те саме стосується і бронежилетів з урахуванням антропологічних властивостей. Експериментальний зразок такого бронежилету вже розроблений українськими виробниками.

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Теми: Збройні силигендерарміяМіноборони
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