В украинской армии начали тестировать женскую форму и белье

В Украине начали тестировать форму и белье для женщин-военных, после чего одежда будет утверждена как официальная.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook

Прямая речь: "Несколько месяцев Минобороны совместно с волонтерами занималось этим вопросом. И вот наконец я могу констатировать - первые партии женской формы и белья уже поступили в несколько бригад на тестирование.

Совместно с волонтерами изготовлено два варианта костюма и нижнего белья для военнослужащих, которые будут исследованы во время экспериментального ношения в воинских частях. Также во время экспериментального ношения будет исследована существующая модель полевого костюма путем его разукомплектования и предоставления защитницам кителя и брюк различной размерной сетки.

Поэтому, в соответствии с процедурой, после тестирования формы защитницами, после получения от них замечаний, пожеланий экземпляры будут доработаны производителем, после чего за моей подписью будут внесены изменения в приказ Минобороны "Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил Украины и лицеистами военных лицеев".

Детали: По словам министра, параллельно с этим идет работа по изучению возможности применения в женской форме ткани с эластаном.

Кроме того, говорит Резников, в январе Минобороны планирует начать работу по внедрению для военнослужащих отдельного типа ботинок с высокими берцами. То же касается и бронежилетов с учетом антропологических свойств. Экспериментальный образец такого бронежилета уже разработан украинскими производителями.