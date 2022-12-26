Росіяни "вичавлюють" просування, зазнали втрат у напрямку Лимана – Зеленський

Ділянки фронту на сході України зараз особливо важкі, але захисникам України вдається знищувати та брати в полон російських загарбників.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 26 грудня

Пряма мова: "Фронт. Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси – а це значні ресурси, – щоб вичавити хоча б якесь просування.

І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, "мінусувати" їх".

Деталі: Зеленський відзначив 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду за взяття в полон окупантів на Донеччині.

"Це дуже важливо. Це дасть нам змогу звільнити більше українців", – наголосив президент.

Також він відзначив 80-ту і 95-ту окремі десантно-штурмові бригади "за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямку".

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"Молодці, хлопці! Що більше окупанти втрачають, то більше часу ми всі виграємо для України", – додав Зеленський.