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Россияне "выдавливают" продвижение, понесли потери в направлении Лимана – Зеленский

Елена РощинаПонедельник, 26 декабря 2022, 22:54
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Участки фронта на востоке Украины сейчас особенно тяжелые, но защитникам Украины удается уничтожать и брать в плен российских захватчиков.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 26 декабря

Прямая речь: "Фронт. Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, которые требуют сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, болезненная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы, – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение.

И я благодарю всех наших ребят, которые стоят на позициях, стоят крепко, и которые все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, а чтобы выбивать оккупантов, "минусовать" их".

Детали: Зеленский отметил 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду за взятие в плен оккупантов в Донецкой области. 

"Это очень важно. Это даст нам возможность освободить больше украинцев", – подчеркнул президент.

Также он отметил 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады "за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении". 

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"Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выиграем для Украины", – добавил Зеленский.

Темы: ЗеленскийвойнаДонбасс
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