Россияне "выдавливают" продвижение, понесли потери в направлении Лимана – Зеленский
Участки фронта на востоке Украины сейчас особенно тяжелые, но защитникам Украины удается уничтожать и брать в плен российских захватчиков.
Источник: президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 26 декабря
Прямая речь: "Фронт. Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, которые требуют сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, болезненная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы, – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение.
И я благодарю всех наших ребят, которые стоят на позициях, стоят крепко, и которые все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, а чтобы выбивать оккупантов, "минусовать" их".
Детали: Зеленский отметил 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду за взятие в плен оккупантов в Донецкой области.
"Это очень важно. Это даст нам возможность освободить больше украинцев", – подчеркнул президент.
Также он отметил 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады "за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении".
"Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выиграем для Украины", – добавил Зеленский.