Окупанти планують «зачистити» захоплені території від непідконтрольних Кремлю церков – ЦНС

На окупованих українських територіях росіяни почали займатися так званою "інтеграцією" релігійних організацій, маючи на меті залишити лише церкви, які підконтрольні Кремлю.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях почала діяти програма "Сприяння релігійним організаціям в інтеграції до російського соціокультурного простору". Нею займається ГО "Російська асоціація захисту релігійної свободи", яка фінансується за рахунок грантів президента РФ.

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Організація займається ревізією майна конфесій, щоби надалі знищити всі протестантські рухи, помісну Православну церкву України та мусульманські осередки, які не підконтрольні духовному управлінню мусульман РФ. Аналогічну політику Москва вже відпрацювала в Криму".

Що цьому передувало: Раніше ЦНС повідомив, що загарбники мають намір відкрити на окупованих територіях, зокрема в Бердянську, центри підготовки пропагандистів.