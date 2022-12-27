Окупанти планують «зачистити» захоплені території від непідконтрольних Кремлю церков – ЦНС

На окупованих українських територіях росіяни почали займатися так званою "інтеграцією" релігійних організацій, маючи на меті залишити лише церкви, які підконтрольні Кремлю.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях почала діяти програма "Сприяння релігійним організаціям в інтеграції до російського соціокультурного простору". Нею займається ГО "Російська асоціація захисту релігійної свободи", яка фінансується за рахунок грантів президента РФ.

Організація займається ревізією майна конфесій, щоби надалі знищити всі протестантські рухи, помісну Православну церкву України та мусульманські осередки, які не підконтрольні духовному управлінню мусульман РФ. Аналогічну політику Москва вже відпрацювала в Криму".

Що цьому передувало: Раніше ЦНС повідомив, що загарбники мають намір відкрити на окупованих територіях, зокрема в Бердянську, центри підготовки пропагандистів.