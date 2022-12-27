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Окупанти планують «зачистити» захоплені території від непідконтрольних Кремлю церков – ЦНС

"Українська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 01:47
Окупанти планують «зачистити» захоплені території від непідконтрольних Кремлю церков – ЦНС
Ілюстративне фото GETTY

На окупованих українських територіях росіяни почали займатися так званою "інтеграцією" релігійних організацій, маючи на меті залишити лише церкви, які підконтрольні Кремлю.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях почала діяти програма "Сприяння релігійним організаціям в інтеграції до російського соціокультурного простору". Нею займається ГО "Російська асоціація захисту релігійної свободи", яка фінансується за рахунок грантів президента РФ.

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Організація займається ревізією майна конфесій, щоби надалі знищити всі протестантські рухи, помісну Православну церкву України та мусульманські осередки, які не підконтрольні духовному управлінню мусульман РФ. Аналогічну політику Москва вже відпрацювала в Криму".

Що цьому передувало: Раніше ЦНС повідомив, що загарбники мають намір відкрити на окупованих територіях, зокрема в Бердянську, центри підготовки пропагандистів.

Теми: церкваокупація
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