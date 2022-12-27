Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти планують «зачистити» захоплені території від непідконтрольних Кремлю церков – ЦНС

"Українська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 02:47
Ілюстративне фото GETTY

На окупованих українських територіях росіяни почали займатися так званою "інтеграцією" релігійних організацій, маючи на меті залишити лише церкви, які підконтрольні Кремлю.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях почала діяти програма "Сприяння релігійним організаціям в інтеграції до російського соціокультурного простору". Нею займається ГО "Російська асоціація захисту релігійної свободи", яка фінансується за рахунок грантів президента РФ.

Організація займається ревізією майна конфесій, щоби надалі знищити всі протестантські рухи, помісну Православну церкву України та мусульманські осередки, які не підконтрольні духовному управлінню мусульман РФ. Аналогічну політику Москва вже відпрацювала в Криму".

Що цьому передувало: Раніше ЦНС повідомив, що загарбники мають намір відкрити на окупованих територіях, зокрема в Бердянську, центри підготовки пропагандистів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: церкваокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В УПЦ МП відреагували на рішення КС: назву міняти не збираються

Данілов до УПЦ МП: Визнайте, що належите Москві, і зречіться Путіна-сатани

Ситуація з електрикою у Києві стабілізується – Yasno

фотоРосіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні

Мінкульт не збирається продовжувати оренду головних храмів Лаври для УПЦ МП

Заяви Орбана демонструють патологічну зневагу до України та політичну короткозорість – МЗС

Усі новини...
церква
Намісник Лаври просить Зеленського не забирати головні храми в УПЦ МП і не диктувати, коли Різдво
Варфоломій привітав українців з Різдвом: Церква захоплюється вашою мужністю
У храмах на Київщині можуть з’явитися "пункти незламності" – Кулеба
Останні новини
00:45
З початку війни в Україні загинули майже 7 тис. цивільних людей – ООН
23:49
У Донецькій області відключили всі газові котельні
23:31
Зеленський анонсував "розмову" з Верховною Радою про наступний рік
23:13
Литовська православна церква засудила війну в Україні та просить про більшу незалежність від Москви
22:53
Зеленський: Наступний рік має бути вирішальним
22:43
У США говорять про труднощі в допомозі відновленню енергосистеми України – ЗМІ
22:22
Центробанк РФ визнав, що не зможе повернути заблоковані за кордоном активи
22:21
В УПЦ МП відреагували на рішення КС: назву міняти не збираються
22:06
Економічні новини 27 грудня: суд арештував активи Усманова, РФ забороняє експорт нафти
21:56
В уряді Британії побоюються економічних наслідків вторгнення Китаю на Тайвань – ЗМІ
Усі новини...