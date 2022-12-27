Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты планируют "зачистить" захваченные территории от неподконтрольных Кремлю церквей – ЦНС

"Украинская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 01:47
Оккупанты планируют зачистить захваченные территории от неподконтрольных Кремлю церквей – ЦНС
Иллюстративное фото GETTY

На оккупированных украинских территориях россияне начали заниматься так называемой "интеграцией" религиозных организаций, имея целью оставить только церкви, которые подконтрольны Кремлю.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях начала действовать программа "Содействие религиозным организациям в интеграции в российское социокультурное пространство". Ею занимается ОО "Российская ассоциация защиты религиозной свободы", которая финансируется за счет грантов президента РФ.

Реклама:

Организация занимается ревизией имущества конфессий, чтобы в дальнейшем уничтожить все протестантские движения, поместную Православную церковь Украины и мусульманские ячейки, которые не подконтрольны духовному управлению мусульман РФ. Аналогичную политику Москва уже отработала в Крыму".

Что этому предшествовало: Ранее ЦНС сообщил, что захватчики намерены открыть на оккупированных территориях, в частности в Бердянске, центры подготовки пропагандистов.

Темы: церковьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
церковь
Глава УГКЦ ожидает разъяснений от Папы относительно его заявления
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: