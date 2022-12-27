Оккупанты планируют "зачистить" захваченные территории от неподконтрольных Кремлю церквей – ЦНС

На оккупированных украинских территориях россияне начали заниматься так называемой "интеграцией" религиозных организаций, имея целью оставить только церкви, которые подконтрольны Кремлю.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях начала действовать программа "Содействие религиозным организациям в интеграции в российское социокультурное пространство". Ею занимается ОО "Российская ассоциация защиты религиозной свободы", которая финансируется за счет грантов президента РФ.

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Организация занимается ревизией имущества конфессий, чтобы в дальнейшем уничтожить все протестантские движения, поместную Православную церковь Украины и мусульманские ячейки, которые не подконтрольны духовному управлению мусульман РФ. Аналогичную политику Москва уже отработала в Крыму".

Что этому предшествовало: Ранее ЦНС сообщил, что захватчики намерены открыть на оккупированных территориях, в частности в Бердянске, центры подготовки пропагандистов.