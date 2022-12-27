Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сербія і Косово привели свої армії у бойову готовність

"Українська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 04:55
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО FRANCESCO

Президент Сербії Олександр Вучич наказав привести армію до повної бойової готовності. Аналогічне рішення ухвалила влада Косова.

Джерела: видання "Щоденник", яке цитує міністра оборони Сербії Мілоша Вучевіча, сербське видання "Вечірні новини"

Пряма мова Вучевіча: "Президент Сербії як головнокомандувач сьогодні ввечері (26 грудня – ред.) наказав привести збройні сили Сербії у найвищий рівень бойової готовності, тобто готовність до рівня застосування збройної сили".

Деталі: Вучевіч заявив, що причиною для такого рішення є нібито підготовка влади Косова до нападу на барикади сербів на півночі Косова.

"Вечірні новини" повідомили, що Косово зі свого боку також привело свою армію у максимальну бойову готовність.

Читайте також: Сербія йде ва-банк: чому ультиматум Заходу може мати несподівані наслідки для союзника РФ

Що цьому передувало: Раніше Вучич звинуватив Косово у спробі "вирішити сербську проблему".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СербіяКосовоармія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Білорусі трьох "рейкових партизанів" засудили до понад 20 років ув'язнення

В УПЦ МП відреагували на рішення КС: назву міняти не збираються

Данілов до УПЦ МП: Визнайте, що належите Москві, і зречіться Путіна-сатани

Ситуація з електрикою у Києві стабілізується – Yasno

фотоРосіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні

Мінкульт не збирається продовжувати оренду головних храмів Лаври для УПЦ МП

Усі новини...
Сербія
У Сербії невідомі розмалювали літерами Z мурал із Лесею Українкою
Cербський головнокомандувач приїхав до кордону з Косовим
У Сербії зійшов з рейок потяг з цистернами аміаку, понад 50 постраждалих від отруєння
Останні новини
03:15
Окупанти пошкодили понад 700 об'єктів критичної інфраструктури – МВС
02:16
Росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумщини
01:33
У Білорусі трьох "рейкових партизанів" засудили до понад 20 років ув'язнення
00:45
З початку війни в Україні загинули майже 7 тис. цивільних людей – ООН
23:49
У Донецькій області відключили всі газові котельні
23:31
Зеленський анонсував "розмову" з Верховною Радою про наступний рік
23:13
Литовська православна церква засудила війну в Україні та просить про більшу незалежність від Москви
22:53
Зеленський: Наступний рік має бути вирішальним
22:43
У США говорять про труднощі в допомозі відновленню енергосистеми України – ЗМІ
22:22
Центробанк РФ визнав, що не зможе повернути заблоковані за кордоном активи
Усі новини...