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Сербия и Косово привели свои армии в боевую готовность

"Украинская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 04:55
Иллюстративное фото francesco

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в полную боевую готовность. Аналогичное решение приняли власти Косово.

Источники: издание "Дневник", которое цитирует министра обороны Сербии Милоша Вучевича, сербское издание "Вечерние новости"

Прямая речь Вучевича: "Президент Сербии как главнокомандующий сегодня вечером (26 декабря – ред.) приказал привести вооруженные силы Сербии в наивысший уровень боевой готовности, то есть готовность к уровню применения вооруженной силы".

Детали: Вучевич заявил, что причиной для такого решения является якобы подготовка властей Косово к нападению на баррикады сербов на севере Косово.

"Вечерние новости" сообщили, что Косово со своей стороны также привело свою армию в максимальную боевую готовность.

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Что этому предшествовало: Ранее Вучич обвинил Косово в попытке "решить сербскую проблему".

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Темы: СербияКосовоармия
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