Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сербия и Косово привели свои армии в боевую готовность

"Украинская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 03:55
Сербия и Косово привели свои армии в боевую готовность
Иллюстративное фото francesco

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в полную боевую готовность. Аналогичное решение приняли власти Косово.

Источники: издание "Дневник", которое цитирует министра обороны Сербии Милоша Вучевича, сербское издание "Вечерние новости"

Прямая речь Вучевича: "Президент Сербии как главнокомандующий сегодня вечером (26 декабря – ред.) приказал привести вооруженные силы Сербии в наивысший уровень боевой готовности, то есть готовность к уровню применения вооруженной силы".

Реклама:

Детали: Вучевич заявил, что причиной для такого решения является якобы подготовка властей Косово к нападению на баррикады сербов на севере Косово.

"Вечерние новости" сообщили, что Косово со своей стороны также привело свою армию в максимальную боевую готовность.

Читайте также: Сербия идет ва-банк: почему ультиматум Запада может иметь неожиданные последствия для союзника РФ

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: Ранее Вучич обвинил Косово в попытке "решить сербскую проблему".

Темы: СербияКосовоармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Сербия
Сербия после встречи с послом РФ открестилась от декларации Крымской платформы
Возросло количество участников Крымской платформы: присоединилась Сербия
Зеленский встретился с Вучичем: говорили о будущем
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: