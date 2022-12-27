Намісник Лаври просить Зеленського не забирати головні храми в УПЦ МП і не диктувати, коли Різдво

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло Лебідь звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в Української православної церкви Московського патріархату 2 храми на території Лаври.

Джерело: відеозвернення митрополита Павла на сайті Лаври, записане 26 грудня

Пряма мова намісника Лаври: "Дорогий наш пане президенте, сьогодні нам сповістили сумну звістку про те, що монастир Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) більше не має можливості служити у своїх відбудованих храмах верхньої території – Успенському соборі і Трапезній церкві.

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Директор музею (директор державного заповідника "Києво-Печерська лавра" – ред.) сповістив нам про те, що ми можемо служити останній раз 31 грудня, а вже наступний день, 1 січня, ми не маємо права переступити поріг Трапезного та Успенського соборів".

Деталі: Митрополит Павло наголосив, що він "понад 30 років є намісником Лаври" і разом з братією у 220 осіб "постійно моляться за державу і військо, і намагаються допомогти всім нужденним".

За його словами, УПЦ МП орендувала згадані храми і проводила там богослужіння, на які завжди приходило дуже багато вірян. Оренда храмів закінчується 31 грудня.

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Лебідь заявив, що він звертався до міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка щодо цієї ситуації, але відповіді не отримав.

Намісник Лаври закликав Зеленського не забирати в УПЦ МП храми і зробити так, щоб "ті люди, які не мають нічого спільного з церквою, не указували, коли нам святкувати Різдво Христове, не указували нам до якої церкви ходити".

"Нам достатньо, коли ворог б’є по наших людях, нам достатньо тої біди і горя, коли люди голодують у холоді та без світла. І ще хочете забрати віру в людей? Хочете забрати останню надію? Не робіть цього. Дайте достойні укази Кабінету міністрів. Дайте укази партії, щоб не підписували ці бездарні документи проти церкви. Ми не вмішуємося в політику, не вимішуємося економіку. Ми тільки просимо, щоб Господь зберіг нас в нашій церкві, церкву для нас і в нашій державі", ­– підсумував Лебідь.