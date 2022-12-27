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Наместник Лавры просит Зеленского не забирать главные храмы у УПЦ МП и не диктовать, когда Рождество

Ирина БалачукВторник, 27 декабря 2022, 08:40
Наместник Лавры Павел. Скриншот из видео

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел Лебедь обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у Украинской православной церкви Московского патриархата 2 храма на территории Лавры.

Источник: видеообращение митрополита Павла на сайте Лавры, записанное 26 декабря 

Прямая речь наместника Лавры: "Дорогой наш господин президент, сегодня нам сообщили печальную весть о том, что монастырь Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) больше не имеет возможности служить в своих отстроенных храмах верхней территории – Успенском соборе и Трапезной церкви.

Директор музея (директор государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" – ред.) сообщил нам о том, что мы можем служить последний раз 31 декабря, а уже на следующий день, 1 января, мы не имеем права переступить порог Трапезного и Успенского соборов".

Детали: Митрополит Павел отметил, что он "более 30 лет является наместником Лавры" и вместе с братией в 220 человек "постоянно молятся за государство и войско, и пытаются помочь всем нуждающимся".   

По его словам, УПЦ МП арендовала упомянутые храмы и проводила там богослужения, на которые всегда приходило очень много верующих. Аренда храмов заканчивается 31 декабря.

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Лебедь заявил, что он обращался к министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко относительно этой ситуации, но ответа не получил.

Наместник Лавры призвал Зеленского не забирать у УПЦ МП храмы и сделать так, чтобы "те люди, которые не имеют ничего общего с церковью, не указывали, когда нам праздновать Рождество Христово, не указывали нам в какую церковь ходить".

"Нам достаточно, когда враг бьет по нашим людям, нам достаточно той беды и горя, когда люди голодают в холоде и без света. И еще хотите забрать веру у людей? Хотите забрать последнюю надежду? Не делайте этого. 

Дайте достойные указы Кабинету министров. Дайте указы партии, чтобы не подписывали эти бездарные документы против церкви. Мы не вмешиваемся в политику, не вымешиваем экономику. Мы только просим, чтобы Господь сохранил нас в нашей церкви, церковь для нас и в нашем государстве", – подытожил Лебедь.

Темы: церковьУПЦ МПКиев
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