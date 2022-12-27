Маск відповів на "пророцтва" Медведєва: Вражаюча необізнаність
Вівторок, 27 грудня 2022, 09:41
Американський мільярдер, глава Twitter Ілон Маск назвав "футуристичні прогнози" заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва "найабсурднішими", які він коли-небудь чув.
Джерело: відповідь Маска на пост Медведєва
Пряма мова Маска: "Це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув".
Деталі: Він зазначив, що водночас прогнози російського посадовця "демонструють разючу необізнаність (Медведєва – ред.) щодо прогресу штучного інтелекту та сталої енергетики".
Передісторія:
- Напередодні заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вирішив зробити "футуристичний" прогноз на 2023 рік. Зокрема, заявив, що мйбутнє Ілона Маска він бачить на посаді президента США, а Євросоюзу передрікає розпад.