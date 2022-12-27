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Маск відповів на "пророцтва" Медведєва: Вражаюча необізнаність

Ірина БалачукВівторок, 27 грудня 2022, 08:41
Маск відповів на пророцтва Медведєва: Вражаюча необізнаність
Ілон Маск. Фото getty images

Американський мільярдер, глава Twitter Ілон Маск назвав "футуристичні прогнози" заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва "найабсурднішими", які він коли-небудь чув.

Джерело: відповідь Маска на пост Медведєва

Пряма мова Маска: "Це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув".

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Деталі: Він зазначив, що водночас прогнози російського посадовця "демонструють разючу необізнаність (Медведєва – ред.) щодо прогресу штучного інтелекту та сталої енергетики".

 
скриншот з Twitter

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Теми: МаскМедведєвРосія
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