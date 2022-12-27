Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Маск відповів на "пророцтва" Медведєва: Вражаюча необізнаність

Ірина БалачукВівторок, 27 грудня 2022, 09:41
Ілон Маск. Фото getty images

Американський мільярдер, глава Twitter Ілон Маск назвав "футуристичні прогнози" заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва "найабсурднішими", які він коли-небудь чув.

Джерело: відповідь Маска на пост Медведєва

Пряма мова Маска: "Це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув".

Деталі: Він зазначив, що водночас прогнози російського посадовця "демонструють разючу необізнаність (Медведєва – ред.) щодо прогресу штучного інтелекту та сталої енергетики".

 
скриншот з Twitter

Передісторія:

Теми: МаскМедведєвРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Білорусі трьох "рейкових партизанів" засудили до понад 20 років ув'язнення

З початку війни в Україні загинули майже 7 тис. цивільних людей – ООН

В УПЦ МП відреагували на рішення КС: назву міняти не збираються

Данілов до УПЦ МП: Визнайте, що належите Москві, і зречіться Путіна-сатани

Ситуація з електрикою у Києві стабілізується – Yasno

фотоРосіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні

Усі новини...
Маск
Медведєв "побачив" майбутнє: "ЄС розпадеться, а Маск стане президентом США"
Маск заявив, що Twitter уже не загрожує швидке банкрутство
Компанію Ілона Маска звинувачують у надмірних вбивствах тварин при тестуванні мозкового чипа
Останні новини
08:13
фото Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів"
07:58
Глава МЗС Латвії: Війна в Україні може бути затяжною, а її динаміку важко прогнозувати
07:35
ЗСУ влучним ударом ліквідували 50 окупантів на Херсонщині – Генштаб
07:07
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 15 населених пунктів – зведення
06:34
У Косові вважають, що Сербія нагнітає ситуацію в регіоні під впливом РФ
05:49
Висуваючи Заходу претензії, Кремль намагається посилити тиск на Україну – ISW
04:25
Через небезпеку загарбники пересуваються Бердянськом у цивільному одязі – ЦНС
03:15
Окупанти пошкодили понад 700 об'єктів критичної інфраструктури – МВС
02:16
Росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумщини
01:33
У Білорусі трьох "рейкових партизанів" засудили до понад 20 років ув'язнення
Усі новини...