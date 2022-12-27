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Маск ответил на "пророчества" Медведева: Поразительная неосведомленность

Ирина БалачукВторник, 27 декабря 2022, 09:41
Илон Маск. Фото getty images

Американский миллиардер, глава Twitter Илон Маск назвал "футуристические прогнозы" замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева "самыми абсурдными", которые он когда-либо слышал.

Источник: ответ Маска на пост Медведева

Прямая речь Маска: "Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал".

Детали: Он отметил, что в тоже время прогнозы российского чиновника "демонстрируют поразительную неосведомленность (Медведева – ред.) о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики". 

 
СКРИНШОТ ИЗ TWITTER

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Темы: МаскМедведевРосcия
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