Маск ответил на "пророчества" Медведева: Поразительная неосведомленность
Вторник, 27 декабря 2022, 09:41
Американский миллиардер, глава Twitter Илон Маск назвал "футуристические прогнозы" замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева "самыми абсурдными", которые он когда-либо слышал.
Источник: ответ Маска на пост Медведева
Прямая речь Маска: "Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал".
Детали: Он отметил, что в тоже время прогнозы российского чиновника "демонстрируют поразительную неосведомленность (Медведева – ред.) о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики".
Предыстория:
- Накануне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев решил сделать "футуристический" прогноз на 2023 год. В частности, заявил, что будущее Илона Маска он видит на посту президента США, а Евросоюзу предрекает распад.