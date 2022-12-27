Лавров пожалівся, що у США "погрожують" вбити Путіна

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що представники Міноборони США нібито пригрозили завдати по Кремлю "обезголовлюючого удару".

Джерело: Лавров інтерв’ю ТАСС

Пряма мова: "Далі за всіх пішли у Вашингтоні: там якісь "неназвані офіційні особи" з Пентагону фактично пригрозили завдати по Кремлю "обезголовлюючого удару". По суті, йдеться про загрозу фізичного усунення глави російської держави.

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Якщо такі ідеї насправді кимось виношуються, цей хтось повинен дуже добре подумати про можливі наслідки подібних планів".

Деталі: Лавров не уточнив, про кого саме йдеться. Російські ЗМІ стверджують, що очільник МЗС мав на увазі статтю видання Newsweek, опубліковану наприкінці вересня, автори якої повідомляли з посиланням на військові джерела, що США розглядають "обезголовлюючий удар" по Кремлю як один із варіантів відповіді на застосування Росією ядерної зброї.

Що цьому передувало:

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