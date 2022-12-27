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Лавров пожалівся, що у США "погрожують" вбити Путіна

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 27 грудня 2022, 10:47
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров та президент РФ Володимир Путін, фото Getty Images

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що представники Міноборони США нібито пригрозили завдати по Кремлю "обезголовлюючого удару".

Джерело: Лавров інтерв’ю ТАСС

Пряма мова: "Далі за всіх пішли у Вашингтоні: там якісь "неназвані офіційні особи" з Пентагону фактично пригрозили завдати по Кремлю "обезголовлюючого удару". По суті, йдеться про загрозу фізичного усунення глави російської держави.

Якщо такі ідеї насправді кимось виношуються, цей хтось повинен дуже добре подумати про можливі наслідки подібних планів".

Деталі: Лавров не уточнив, про кого саме йдеться. Російські ЗМІ стверджують, що очільник МЗС мав на увазі статтю видання Newsweek, опубліковану наприкінці вересня, автори якої повідомляли з посиланням на військові джерела, що США розглядають "обезголовлюючий удар" по Кремлю як один із варіантів відповіді на застосування Росією ядерної зброї.

Що цьому передувало:

  • Адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що не прагне повалення Путіна, незважаючи на неприйняття його дій.

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Теми: ПутінЛавровСША
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