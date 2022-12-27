Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лавров пожалівся, що у США "погрожують" вбити Путіна

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 27 грудня 2022, 09:47
Лавров пожалівся, що у США погрожують вбити Путіна
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров та президент РФ Володимир Путін, фото Getty Images

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що представники Міноборони США нібито пригрозили завдати по Кремлю "обезголовлюючого удару".

Джерело: Лавров інтерв’ю ТАСС

Пряма мова: "Далі за всіх пішли у Вашингтоні: там якісь "неназвані офіційні особи" з Пентагону фактично пригрозили завдати по Кремлю "обезголовлюючого удару". По суті, йдеться про загрозу фізичного усунення глави російської держави.

Реклама:

Якщо такі ідеї насправді кимось виношуються, цей хтось повинен дуже добре подумати про можливі наслідки подібних планів".

Деталі: Лавров не уточнив, про кого саме йдеться. Російські ЗМІ стверджують, що очільник МЗС мав на увазі статтю видання Newsweek, опубліковану наприкінці вересня, автори якої повідомляли з посиланням на військові джерела, що США розглядають "обезголовлюючий удар" по Кремлю як один із варіантів відповіді на застосування Росією ядерної зброї.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що не прагне повалення Путіна, незважаючи на неприйняття його дій.

Теми: ПутінЛавровСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: