Байден не мав на увазі повалення Путіна – Білий дім

У Білому домі заперечили, що у своїй промові у Варшаві президент Джо Байден закликав до повалення режиму російського президента Володимира Путіна.

Джерело: CNN з посиланням на слова високопосадовця Білого дому

Пряма мова: "Думка президента полягала в тім, що не можна дозволити Путіну мати владу над сусідніми країнами чи регіоном загалом. Він не мав на увазі владу Путіна в Росії чи-то повалення режиму".

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Деталі: Високопосадовець додав, що фрази про те, що "Путіну не можна лишатися при владі" не було в тексті промови.

Раніше представники американського уряду наголошували, що вони не ставлять за мету зміну політичного режиму в Росії

Що було раніше: Наприкінці своєї промови у Варшаві щодо російсько-української війни та загроз для демократичного світу, Байден вигукнув "Заради Бога, Путіну не можна лишатися при владі".