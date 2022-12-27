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Лавров пожаловался, что в США "угрожают" убить Путина

Татьяна ЛозовенкоВторник, 27 декабря 2022, 10:47
Глава МИД России Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин, фото Getty Images

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что представители Минобороны США якобы пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар".

Источник: Лавров интервью ТАСС

Прямая речь: "Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар". По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства.

Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов".

Детали: Лавров не уточнил, о ком именно идет речь. Российские СМИ утверждают, что глава МИД имел в виду статью Newsweek, опубликованную в конце сентября, авторы которой сообщали со ссылкой на военные источники, что США рассматривают "обезглавливающий удар" по Кремлю как один из вариантов ответа на применение Россией ядерного оружия.

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Темы: ПутинЛавровСША
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