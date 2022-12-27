Лавров пожаловался, что в США "угрожают" убить Путина

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что представители Минобороны США якобы пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар".

Источник: Лавров интервью ТАСС

Прямая речь: "Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар". По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства.

Реклама:

Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов".

Детали: Лавров не уточнил, о ком именно идет речь. Российские СМИ утверждают, что глава МИД имел в виду статью Newsweek, опубликованную в конце сентября, авторы которой сообщали со ссылкой на военные источники, что США рассматривают "обезглавливающий удар" по Кремлю как один из вариантов ответа на применение Россией ядерного оружия.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ