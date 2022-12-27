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Лавров пожаловался, что в США "угрожают" убить Путина

Татьяна ЛозовенкоВторник, 27 декабря 2022, 09:47
Лавров пожаловался, что в США угрожают убить Путина
Глава МИД России Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин, фото Getty Images

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что представители Минобороны США якобы пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар".

Источник: Лавров интервью ТАСС

Прямая речь: "Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар". По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства.

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Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов".

Детали: Лавров не уточнил, о ком именно идет речь. Российские СМИ утверждают, что глава МИД имел в виду статью Newsweek, опубликованную в конце сентября, авторы которой сообщали со ссылкой на военные источники, что США рассматривают "обезглавливающий удар" по Кремлю как один из вариантов ответа на применение Россией ядерного оружия.

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Темы: ПутинЛавровСША
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