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Відправили до Сталіна: у Чернівцях зняли бюст Пушкіна із фасаду театру

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 27 грудня 2022, 13:42
Відправили до Сталіна: у Чернівцях зняли бюст Пушкіна із фасаду театру
Демонтаж бюста Пушкіна, Чернівецька міська рада

Із фасаду Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської зняли погруддя російського поета Олександра Пушкіна, його перемістили на склад, де стоїть демонтований Сталін.

Джерело: Чернівецька міська рада у Facebook 

Деталі: Пушкіна зберігатимуть у складському приміщенні театру, поруч із бюстом Сталіна. Аби провести роботу з демонтажу, викликали автовишку. 

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На дозвіл демонтувати гіпсовий бюст чекали кілька місяців. Оскільки будівля є пам’яткою архітектури національного значення, його мало надати Міністерство культури та інформаційної політики України.

Крім того, Чернівецька міська рада повідомляє, що незабаром чернівчани визначать, чиє погруддя займе місце російського поета. Серед варіантів –  Юрій Федькович, Леся Українка та інші відомі особистості.

 
 

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Теми: Чернівцікультурадерусифікація
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