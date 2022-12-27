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Отправили к Сталину: в Черновцах сняли бюст Пушкина з фасада театра

Татьяна ЛозовенкоВторник, 27 декабря 2022, 14:42
Демонтаж бюста Пушкина, Черновицкий городской совет

С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской сняли бюст российского поэта Александра Пушкина, его переместили на склад, где стоит демонтированный Сталин.

Источник: Черновицкий городской совет в Facebook 

Детали: Пушкина будут хранить в складском помещении театра, рядом с бюстом Сталина. Чтобы провести работу по демонтажу, вызывали автовышку. 

Разрешение демонтировать гипсовый бюст ждали несколько месяцев. Поскольку здание является памятником архитектуры национального значения, его должно было предоставить Министерство культуры и информационной политики Украины.

Кроме того, Черновицкий городской совет сообщает, что вскоре черновчане определят, чей бюст займет место российского поэта. Среди вариантов –  Юрий Федькович, Леся Украинка и другие известные личности.

 
 

Темы: Черновцыкультурадерусификация
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