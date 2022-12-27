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Зеленський зібрав Ставку: говорили про Бахмут і Кремінну

Станіслав ПогоріловВівторок, 27 грудня 2022, 14:47
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: пресслужба ОП

Дослівно: "Учасники заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті, обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна".

Деталі: Крім іншого, на Ставці розглядались питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням.

Повідомляється, що окремо обговорювали актуалізацію плану дій сил оборони на наступний рік.

Що було раніше: Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що російські окупанти поставили перед собою мету вийти на адміністративний кордон Донецької області до кінця поточного року.

Теми: Зеленськийставкавійна
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