Зеленский собрал Ставку: говорили о Бахмуте и Кременной

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно: "Участники заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте, обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в частности вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная".

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Детали: Помимо прочего, на Ставке рассматривались вопросы обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием.

Сообщается, что отдельно обсуждали актуализацию плана действий сил обороны на следующий год.

Что предшествовало: Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что российские оккупанты поставили перед собой цель выйти на административную границу Донецкой области до конца текущего года.