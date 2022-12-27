Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский собрал Ставку: говорили о Бахмуте и Кременной

Станислав ПогориловВторник, 27 декабря 2022, 14:47
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно: "Участники заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте, обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в частности вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная".

Детали: Помимо прочего, на Ставке рассматривались вопросы обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием.

Сообщается, что отдельно обсуждали актуализацию плана действий сил обороны на следующий год.

Что предшествовало: Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что российские оккупанты поставили перед собой цель выйти на административную границу Донецкой области до конца текущего года.

Темы: Зеленскийставкавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, дополненоОтец с 7-летним сыном подорвались на мине на Харьковщине

Попытки россиян захватить Бахмут близятся к кульминации: у них уже нехватка солдат и снарядов – ISW

Дефицит в энергосистеме вырос из-за остановки некоторых атомных блоков, области получили лимиты

В Беларуси трех "рельсовых партизан" приговорили к более чем 20 годам заключения

С начала войны в Украине погибли почти 7 тыс. гражданских людей – ООН

В УПЦ МП отреагировали на решение КС: название менять не собираются

Все новости...
В Украину вернули тела 42 павших защитников
Под Москвой задержали 8 мобилизованных: бежали с оружием из-под Луганска – росСМИ
В Одесской области взрывы – СМИ
По всей Украине звучала воздушная тревога
Последние новости
12:48
Кремль заявил, что даже в случае "мира" с Украиной не уйдет с оккупированных земель
12:46
Курс валют на 28 декабря: наличная гривня укрепилась
12:44
фото11 лет за решеткой проведет предатель, который сливал РФ адреса бомбоубежищ
12:32
Министр обороны Италии: под угрозой поражения РФ может применить тактическое ядерное оружие
12:28
В России пьяный мобилизованный избил командира до смерти
12:21
видеоВ Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II
11:50
Данилов: Мы прошли полпути к победе, но самое тяжелое впереди
11:48
МИД: указ Путина о гражданстве РФ на оккупированных территориях говорит о желании продолжать войну
11:46
фото, дополненоОтец с 7-летним сыном подорвались на мине на Харьковщине
11:44
Попытки россиян захватить Бахмут близятся к кульминации: у них уже нехватка солдат и снарядов – ISW
Все новости...