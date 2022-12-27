До кінця року росіяни хочуть вийти на адмінмежу Донецької області – Маляр
Російські окупанти поставили перед собою мету вийти на адміністративний кордон Донецької області до кінця поточного року.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини"
Пряма мова: "Вони (росіяни – ред.) поставили собі завдання до кінця календарного року вийти на (адміністративні – ред.) кордони Донецької області".
Деталі: Маляр розповіла, що зараз місто Бахмут є "нашою східною фортецею", де ворог сконцентрував найбільше військової техніки та озброєння.
"Там (у районі Бахмута – ред.) було незначне просування, але ворога витіснили. Станом на сьогодні ворог намагається оточити місто, але в них також це не виходить", – повідомила заступниця міністра оборони.
Читайте також: Пункт незламності "Бахмут". Що відбувається на найважчому напрямку фронту
Що цьому передувало:
- Інститут вивчення війни (ISW) спостеріг сповільнення наступу російських військ у районі Бахмута і припускає, що загарбники будуть ініціювати тактичну або оперативну паузу.
- За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, східний фронт наразі є головним епіцентром збройної боротьби проти агресора, а Бахмутський і Авдіївський напрямки та деякі частини Луганщини – головними гарячими точками.