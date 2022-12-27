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До кінця року росіяни хочуть вийти на адмінмежу Донецької області – Маляр

"Українська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 01:33
Ганна Маляр, скріншот з телемарафону

Російські окупанти поставили перед собою мету вийти на адміністративний кордон Донецької області до кінця поточного року.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Вони (росіяни – ред.) поставили собі завдання до кінця календарного року вийти на (адміністративні – ред.) кордони Донецької області".

Деталі: Маляр розповіла, що зараз місто Бахмут є "нашою східною фортецею", де ворог сконцентрував найбільше військової техніки та озброєння.

"Там (у районі Бахмута – ред.) було незначне просування, але ворога витіснили. Станом на сьогодні ворог намагається оточити місто, але в них також це не виходить", – повідомила заступниця міністра оборони.

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Теми: Донецька областьБахмутРосіявійна
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