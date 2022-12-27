На Одещині вибухи – ЗМІ
Вівторок, 27 грудня 2022, 15:32
Вибухи чути в Одеській області. За попередньою інформацією, спрацювала система протиповітряної оборони.
Джерело: одеське видання "Думська"
Деталі: Є інформація, що українські захисники збили два ворожі дрони.
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Близько 15:00 по всій Україні, включно з Одеською областю, оголосили повітряну тривогу. О 16.27 тривогу почали знімати.
Білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що о 14:07 у Мачулищах (Білорусь) злетів літак дальнього радіолокаційного стеження Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц". А о 14:35 піднявся в повітря МіГ-31К.
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