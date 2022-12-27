Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Одещині вибухи – ЗМІ

Євген КізіловВівторок, 27 грудня 2022, 15:32
На Одещині вибухи – ЗМІ
ілюстративне фото, Getty Images

Вибухи чути в Одеській області. За попередньою інформацією, спрацювала система протиповітряної оборони.

Джерело: одеське видання "Думська"

Деталі: Є інформація, що українські захисники збили два ворожі дрони.

Реклама:

Близько 15:00 по всій Україні, включно з Одеською областю, оголосили повітряну тривогу. О 16.27 тривогу почали знімати.

 

Білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що о 14:07 у Мачулищах (Білорусь) злетів літак дальнього радіолокаційного стеження Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц". А о 14:35 піднявся в повітря МіГ-31К.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Одеська область
Заступника одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Повітряні сили вночі знищили всі чотири ракети, які атакували Одещину
На Одещині пролунали вибухи: працювала ППО
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: