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На Одещині вибухи – ЗМІ

Євген КізіловВівторок, 27 грудня 2022, 16:32
ілюстративне фото, Getty Images

Вибухи чути в Одеській області. За попередньою інформацією, спрацювала система протиповітряної оборони.

Джерело: одеське видання "Думська"

Деталі: Є інформація, що українські захисники збили два ворожі дрони.

Близько 15:00 по всій Україні, включно з Одеською областю, оголосили повітряну тривогу. О 16.27 тривогу почали знімати.

 

Білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що о 14:07 у Мачулищах (Білорусь) злетів літак дальнього радіолокаційного стеження Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц". А о 14:35 піднявся в повітря МіГ-31К.

Теми: Одеська область
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