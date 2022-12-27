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В Одесской области взрывы – СМИ

Евгений КизиловВторник, 27 декабря 2022, 15:32
В Одесской области взрывы – СМИ
иллюстративное фото, Getty Images

Взрывы слышны в Одесской области. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны.

Источник: одесское издание "Думська"

Детали: Есть информация, что украинские защитники сбили два вражеских дрона.

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Около 15:00 по всей Украине, включая Одесскую область, объявили воздушную тревогу. В 16.27 тревогу начали снимать.

 

Беларусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в 14:07 в Мачулищах (Беларусь) взлетел самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц". А в 14:35 поднялся в воздух МиГ-31К.

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Темы: Одесская область
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