В Одесской области взрывы – СМИ

Взрывы слышны в Одесской области. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны.

Источник: одесское издание "Думська"

Детали: Есть информация, что украинские защитники сбили два вражеских дрона.

Реклама:

Около 15:00 по всей Украине, включая Одесскую область, объявили воздушную тревогу. В 16.27 тревогу начали снимать.

Беларусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в 14:07 в Мачулищах (Беларусь) взлетел самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц". А в 14:35 поднялся в воздух МиГ-31К.