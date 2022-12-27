Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Україні лунала повітряна тривога

Ірина БалачукВівторок, 27 грудня 2022, 16:31
Скриншот з карти тривог станом на 14:49

Вдень 27 грудня по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Джерело: карта тривог, "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: О 14:42 сирени почали лунати у Києві, за кілька хвилин сигнали тривоги поширились по всій території країни.

Звук сирен означає загрозу ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

"Беларускі Гаюн" повідомив, що о 14:07 в Мачулищах (Білорусь) злетів літак дальнього радіолокаційного стеження Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц".  

А о 14:35 – МіГ-31К з реєстраційним номером RF-95194.

Оновлено: О 16.27 тривогу почали знімати. "Беларускі Гаюн" повідмив, що винищувач і локаційник сіли.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: повітряна тривогаУкраїнавійнаБілорусь
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, доповненоБатько з 7-річним сином підірвались на міні на Харківщині

Спроби росіян захопити Бахмут наближаються до кульмінації: у них уже нестача солдатів і снарядів – ISW

Дефіцит в енергосистемі зріс через зупинку деяких блоків, області отримали ліміти

У Білорусі трьох "рейкових партизанів" засудили до понад 20 років ув'язнення

З початку війни в Україні загинули майже 7 тис. цивільних людей – ООН

В УПЦ МП відреагували на рішення КС: назву міняти не збираються

Усі новини...
повітряна тривога
Друга за день повітряна тривога по всій Україні тривала майже 2 години
По всій Україні лунала повітряна тривога
У багатьох областях України лунала повітряна тривога
Останні новини
13:05
Середній чек зріс, але через інфляцію: як працювали кафе та ресторани в 2022 році
13:03
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: поранена дитина
12:48
Кремль заявив, що навіть у разі "миру" з Україною не піде з окупованих земель
12:46
Курс валют на 28 грудня: готівкова гривня зміцнилась
12:44
фото11 років за ґратами проведе зрадник, який зливав РФ адреси бомбосховищ
12:32
Міністр оборони Італії: під загрозою поразки РФ може застосувати тактичну ядерну зброю
12:28
У Росії п'яний мобілізований побив командира до смерті
12:21
відеоВ Одесі почали демонтувати пам'ятник Катерині ІІ
11:50
Данілов: Ми пройшли пів шляху до перемоги, але найважче попереду
11:48
МЗС: указ Путіна про громадянство РФ на окупованих територіях свідчить про бажання продовжувати війну
Усі новини...