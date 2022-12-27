По всій Україні лунала повітряна тривога

Скриншот з карти тривог станом на 14:49

Вдень 27 грудня по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Джерело: карта тривог, "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: О 14:42 сирени почали лунати у Києві, за кілька хвилин сигнали тривоги поширились по всій території країни.

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Звук сирен означає загрозу ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

"Беларускі Гаюн" повідомив, що о 14:07 в Мачулищах (Білорусь) злетів літак дальнього радіолокаційного стеження Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц".

А о 14:35 – МіГ-31К з реєстраційним номером RF-95194.

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Оновлено: О 16.27 тривогу почали знімати. "Беларускі Гаюн" повідмив, що винищувач і локаційник сіли.

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