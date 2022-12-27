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Кремль звільнив з ФСБ куратора розробки смертельних отрут, який шкодував про агресію РФ

Станіслав ПогоріловВівторок, 27 грудня 2022, 17:02
Фото: Getty Images

Кремль відправив у відставку генерал-полковника ФСБ Едуарда Черновольцева, який курирував НДІ-2 спецслужб, де в таємній лабораторії розробляються отрути, у тому числі для усунення опозиційних російських політиків та лібералів.

Джерело: "The Insider"

Дослівно: "Черновольцев курирував НДІ-2 ФСБ, де в таємній лабораторії розробляють усілякі отрути, а співробітники інституту безпосередньо брали участь в отруєнні засновника ФБК Олексія Навального, письменника Дмитра Бикова і громадського діяча Володимира Кара-Мурзи".

Деталі: За офіційною версією, Черновольцева відправили на пенсію після досягнення пенсійного віку, хоча людині такого рівня зазвичай дають дослужити до 70 років.

Однак за даними джерела видання в ФСБ, в Кремлі були вкрай незадоволені витоками інформаційних баз даних, які почастішали, що дозволило журналістам публікувати свої розслідування, зокрема про наближених Путіна.

"Ще два роки тому Едуард Володимирович клятвено запевнив керівництво країни, що перекриє всі канали витоків. Але в нашій дірявій системі це практично нездійсненно", - сказало джерело.

Інший співробітник із Науково-технічної служби ФСБ повідомив, що Чорновольцев, який прожив тривалий час у Києві, "дуже шкодував про початок військової операції в Україні та в компанії своїх друзів неодноразово говорив, що все зайшло занадто далеко".

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Теми: РосіяпровокаціїФСБ
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