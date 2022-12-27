Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремль уволил из ФСБ куратора разработки смертельных ядов, который сожалел об агрессии РФ

Станислав ПогориловВторник, 27 декабря 2022, 16:02
Кремль уволил из ФСБ куратора разработки смертельных ядов, который сожалел об агрессии РФ
Фото: Getty Images

Кремль отправил в отставку генерал-полковника ФСБ Эдуарда Черновольцева, который курировал НИИ-2 спецслужб, где в тайной лаборатории разрабатываются яды, в том числе для устранения оппозиционных российских политиков и либералов.

Источник: "The Insider"

Дословно: "Черновольцев курировал НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатывают всевозможные яды, а сотрудники института непосредственно участвовали в отравлении основателя ФБК Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы".

Реклама:

Детали: По официальной версии, Черновольцева отправили на пенсию по достижении пенсионного возраста, хотя человеку такого уровня обычно дают дослужить до 70 лет.

Однако по данным источника издания в ФСБ, в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками информационных баз данных, что позволило журналистам публиковать свои расследования, в частности о приближенных Путина.

"Еще два года назад Эдуард Владимирович клятвенно заверил руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невыполнимо", - сказал источник.

ВИДЕО ДНЯ

Другой сотрудник из Научно-технической службы ФСБ сообщил, что Черновольцев, проживший длительное время в Киеве, "очень сожалел о начале военной операции в Украине и в компании своих друзей неоднократно говорил, что все зашло слишком далеко".

Темы: РосcияпровокацииФСБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: