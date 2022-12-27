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Кремль уволил из ФСБ куратора разработки смертельных ядов, который сожалел об агрессии РФ

Станислав ПогориловВторник, 27 декабря 2022, 17:02
Фото: Getty Images

Кремль отправил в отставку генерал-полковника ФСБ Эдуарда Черновольцева, который курировал НИИ-2 спецслужб, где в тайной лаборатории разрабатываются яды, в том числе для устранения оппозиционных российских политиков и либералов.

Источник: "The Insider"

Дословно: "Черновольцев курировал НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатывают всевозможные яды, а сотрудники института непосредственно участвовали в отравлении основателя ФБК Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы".

Детали: По официальной версии, Черновольцева отправили на пенсию по достижении пенсионного возраста, хотя человеку такого уровня обычно дают дослужить до 70 лет.

Однако по данным источника издания в ФСБ, в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками информационных баз данных, что позволило журналистам публиковать свои расследования, в частности о приближенных Путина.

"Еще два года назад Эдуард Владимирович клятвенно заверил руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невыполнимо", - сказал источник.

Другой сотрудник из Научно-технической службы ФСБ сообщил, что Черновольцев, проживший длительное время в Киеве, "очень сожалел о начале военной операции в Украине и в компании своих друзей неоднократно говорил, что все зашло слишком далеко".

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Темы: РосcияпровокацииФСБ
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