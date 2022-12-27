Україні все ще загрожують ракетні удари по критичній інфраструктурі – Генштаб
Вівторок, 27 грудня 2022, 17:30
Загроза завдання росіянами авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Водночас, за інформацією військових, противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.
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