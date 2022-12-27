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Україні все ще загрожують ракетні удари по критичній інфраструктурі – Генштаб

Євген КізіловВівторок, 27 грудня 2022, 18:30
pixabay.com

Загроза завдання росіянами авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ  у Facebook

Деталі: Водночас, за інформацією військових, противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

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Теми: війнаУкраїна
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