Україні все ще загрожують ракетні удари по критичній інфраструктурі – Генштаб

Загроза завдання росіянами авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Водночас, за інформацією військових, противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.