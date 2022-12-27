Украине все еще грозят ракетные удары по критической инфраструктуре – Генштаб

Угроза нанесения россиянами авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: В то же время, по информации военных, противник, несмотря на значительные потери в живой силе, не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

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