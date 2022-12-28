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Росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумщини

Середа, 28 грудня 2022, 02:16
СУМЩИНА ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З TELEGRAM ЖИВИЦЬКОГО

27 грудня російські війська нанесли удари по трьох прикордонних громадах Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: На прикордонні Середино-Будської громади противник застосував стрілецьку зброю.

По Шалигинській громаді ворог вів мінометний обстріл, було 10 "прильотів".

Есманьську громаду росіяни обстріляли з артилерії, було 3 "прильоти". Один зі снарядів зруйнував будинок місцевих жителів, люди встигли сховатися в укриття.

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