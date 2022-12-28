Росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумщини
Середа, 28 грудня 2022, 01:16
27 грудня російські війська нанесли удари по трьох прикордонних громадах Сумської області.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Деталі: На прикордонні Середино-Будської громади противник застосував стрілецьку зброю.
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По Шалигинській громаді ворог вів мінометний обстріл, було 10 "прильотів".
Есманьську громаду росіяни обстріляли з артилерії, було 3 "прильоти". Один зі снарядів зруйнував будинок місцевих жителів, люди встигли сховатися в укриття.