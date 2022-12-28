Россияне обстреляли три приграничные громады Сумщины
Среда, 28 декабря 2022, 01:16
27 декабря российские войска нанесли удары по трем приграничным громадам Сумской области.
Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Детали: На границе Середино-Будской громады противник применил стрелковое оружие.
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По Шалыгинской общине враг вел минометный обстрел, было 10 "прилетов".
Эсманьскую громаду россияне обстреляли из артиллерии, было 3 "прилета". Один из снарядов разрушил дом местных жителей, люди успели спрятаться в укрытие.