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Россияне обстреляли три приграничные громады Сумщины

Среда, 28 декабря 2022, 02:16
СУМЩИНА ПОСЛЕ ОБСТРЕЛОВ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ Telegram ЖИВИЦКОГО

27 декабря российские войска нанесли удары по трем приграничным громадам Сумской области.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: На границе Середино-Будской громады противник применил стрелковое оружие.

По Шалыгинской общине враг вел минометный обстрел, было 10 "прилетов".

Эсманьскую громаду россияне обстреляли из артиллерии, было 3 "прилета". Один из снарядов разрушил дом местных жителей, люди успели спрятаться в укрытие.

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