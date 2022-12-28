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Россияне обстреляли три приграничные громады Сумщины

Среда, 28 декабря 2022, 01:16
Россияне обстреляли три приграничные громады Сумщины
СУМЩИНА ПОСЛЕ ОБСТРЕЛОВ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ Telegram ЖИВИЦКОГО

27 декабря российские войска нанесли удары по трем приграничным громадам Сумской области.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: На границе Середино-Будской громады противник применил стрелковое оружие.

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По Шалыгинской общине враг вел минометный обстрел, было 10 "прилетов".

Эсманьскую громаду россияне обстреляли из артиллерии, было 3 "прилета". Один из снарядов разрушил дом местных жителей, люди успели спрятаться в укрытие.

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