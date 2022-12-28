Окупанти пошкодили понад 700 об'єктів критичної інфраструктури – МВС
Середа, 28 грудня 2022, 02:15
З початку повномасштабної війни РФ пошкодила в Україні понад 700 об'єктів критичної інфраструктури.
Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону "Єдині новини"
Пряма мова: "З початку вторгнення вражено 702 об'єкти критичної інфраструктури. Йдеться про газогони, електропідстанції, мости та інше".
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Деталі: Загалом, за словами Єніна, по Україні внаслідок російських атак зруйновано понад 35 тис. об'єктів.
Нагадаємо: За даними Генерального штабу ЗСУ, Україні все ще загрожують ракетні удари по критичній інфраструктурі.