Окупанти пошкодили понад 700 об'єктів критичної інфраструктури – МВС

З початку повномасштабної війни РФ пошкодила в Україні понад 700 об'єктів критичної інфраструктури.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "З початку вторгнення вражено 702 об'єкти критичної інфраструктури. Йдеться про газогони, електропідстанції, мости та інше".

Деталі: Загалом, за словами Єніна, по Україні внаслідок російських атак зруйновано понад 35 тис. об'єктів.

Нагадаємо: За даними Генерального штабу ЗСУ, Україні все ще загрожують ракетні удари по критичній інфраструктурі.