Оккупанты повредили более 700 объектов критической инфраструктуры – МВД

С начала полномасштабной войны РФ повредила в Украине более 700 объектов критической инфраструктуры.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "С начала вторжения поражено 702 объекта критической инфраструктуры. Речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и прочем".

Реклама:

Детали: В целом, по словам Енина, по Украине в результате российских атак разрушено более 35 тыс. объектов.

Напомним: По данным Генерального штаба ВСУ, Украине все еще угрожают ракетные удары по критической инфраструктуре.