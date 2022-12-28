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Оккупанты повредили более 700 объектов критической инфраструктуры – МВД

"Украинская правда"Среда, 28 декабря 2022, 03:15
Иллюстративное фото из Telegram председателя Ровенской ОВА

С начала полномасштабной войны РФ повредила в Украине более 700 объектов критической инфраструктуры.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "С начала вторжения поражено 702 объекта критической инфраструктуры. Речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и прочем".

Детали: В целом, по словам Енина, по Украине в результате российских атак разрушено более 35 тыс. объектов.

Напомним: По данным Генерального штаба ВСУ, Украине все еще угрожают ракетные удары по критической инфраструктуре.

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Темы: обстрелРосcиявойна
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