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Оккупанты повредили более 700 объектов критической инфраструктуры – МВД

"Украинская правда"Среда, 28 декабря 2022, 02:15
Оккупанты повредили более 700 объектов критической инфраструктуры – МВД
Иллюстративное фото из Telegram председателя Ровенской ОВА

С начала полномасштабной войны РФ повредила в Украине более 700 объектов критической инфраструктуры.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "С начала вторжения поражено 702 объекта критической инфраструктуры. Речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и прочем".

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Детали: В целом, по словам Енина, по Украине в результате российских атак разрушено более 35 тыс. объектов.

Напомним: По данным Генерального штаба ВСУ, Украине все еще угрожают ракетные удары по критической инфраструктуре.

Темы: обстрелРосcиявойна
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