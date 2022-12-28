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Через небезпеку загарбники пересуваються Бердянськом у цивільному одязі – ЦНС

"Українська правда"Середа, 28 грудня 2022, 04:25
БЕРДЯНСЬК У ПЕРШІ ДНІ ВІЙНИ, СКРІНШОТ ВІДЕО ІЗ СОЦМЕРЕЖ

Російським військовим, які перебувають в окупованому Бердянську, дозволили пересуватися містом у цивільному одязі.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно:  "Окупантам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську, дозволили пересуватися у цивільному одязі, аби зайвий раз не наражати особовий склад на небезпеку. Причиною є нещодавні вбивства трьох мобілізованих солдатів в місті.

Наразі вони (вбиті – ред.) офіційно вважаються зниклими безвісти, щоби не сіяти панічні настрої серед особового складу".

Деталі: У ЦНС зазначили, що окупантам дозволили переодягатися у цивільне ще й тому, що місцеві мешканці активно відстежують їх та передають ЗСУ інформацію про них.   

Що цьому передувало: Раніше у Спротиві повідомляли, що на окуповані південні території України росіяни звозять своїх силовиків, щоб контролювати ситуацію.

Теми: Бердянськокупація
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