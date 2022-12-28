Через небезпеку загарбники пересуваються Бердянськом у цивільному одязі – ЦНС

Російським військовим, які перебувають в окупованому Бердянську, дозволили пересуватися містом у цивільному одязі.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупантам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську, дозволили пересуватися у цивільному одязі, аби зайвий раз не наражати особовий склад на небезпеку. Причиною є нещодавні вбивства трьох мобілізованих солдатів в місті.

Наразі вони (вбиті – ред.) офіційно вважаються зниклими безвісти, щоби не сіяти панічні настрої серед особового складу".

Деталі: У ЦНС зазначили, що окупантам дозволили переодягатися у цивільне ще й тому, що місцеві мешканці активно відстежують їх та передають ЗСУ інформацію про них.

Що цьому передувало: Раніше у Спротиві повідомляли, що на окуповані південні території України росіяни звозять своїх силовиків, щоб контролювати ситуацію.