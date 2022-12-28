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Из-за опасности захватчики передвигаются по Бердянску в гражданской одежде – ЦНС

"Украинская правда"Среда, 28 декабря 2022, 03:25
Из-за опасности захватчики передвигаются по Бердянску в гражданской одежде – ЦНС
БЕРДЯНСК В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ, СКРИНШОТ ВИДЕО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Российским военным, которые находятся в оккупированном Бердянске, разрешили передвигаться по городу в гражданской одежде.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупантам, которые дислоцируются во временно оккупированном Бердянске, позволили передвигаться в гражданской одежде, чтобы лишний раз не подвергать личный состав опасности. Причиной являются недавние убийства трех мобилизованных солдат в городе.

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Сейчас они (убитые – ред.) официально считаются пропавшими без вести, чтобы не сеять панические настроения среди личного состава".

Детали: В ЦНС отметили, что оккупантам позволили переодеваться в гражданское еще и потому, что местные жители активно отслеживают их и передают ВСУ информацию о них.  

Что этому предшествовало: Ранее в Сопротивлении сообщали, что на оккупированные южные территории Украины россияне свозят своих силовиков, чтобы контролировать ситуацию.

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Темы: Бердянскоккупация
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