Висуваючи Заходу претензії, Кремль намагається посилити тиск на Україну – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що своїми претензіями до Заходу РФ намагається створити умови, при яких західні чиновники схилятимуть Україну до невигідних компромісів у відносинах з Кремлем.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Кремль, імовірно, продовжить фокусувати свої претензії до Заходу та ігнорувати Україну як суверенне утворення на підтримку поточних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб змусити Захід піти на випереджувальні поступки і чинити тиск на Україну для ведення переговорів.

Кремль зображає Україну як "західного пішака", що не володіє реальним суверенітетом, щоб усунути українських чиновників від майбутніх прямих переговорів і замість цього представити переговори з Росією як обов'язок західних чиновників.

РФ регулярно наголошує на своїх претензіях до Заходу з приводу війни в Україні замість претензій до самої України, щоб використати бажання Заходу до переговорів та створити динаміку, в якій західні чиновники відчуватимуть потребу йти на випереджальні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів.

Росія й надалі зображатиме українських чиновників як непотрібних затягувачів війни, повторюючи при цьому свої воєнні цілі, щоб вплинути на західних чиновників, щоби вони змусили Україну піти на перемовини на більш вигідних для РФ умовах".

Деталі: При цьому ISW вважає, що Кремль не зацікавлений у серйозних перемовинах, які призвели б до остаточного врегулювання війни в Україні, а натомість прагне тимчасового припинення бойових дій, що дало б йому змогу поповнити свої збройні сили для подальших дій.

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Головні висновки ISW за 27 грудня:

Сергій Лавров заявив, що Кремль буде продовжувати домагатися військового вирішення війни до тих пір, поки США не приймуть його вимоги і не змусять Україну зробити те ж саме.

Лавров заявив, що Росія не здатна працювати над будь-якими домовленостями із Заходом через його нібито провокаційні дії.

Кремль, ймовірно, продовжить інформаційні операції, щоб змусити Захід піти на випереджувальні поступки і вчинити тиск на Україну з метою примусити її до переговорів.

Кремль все частіше залучає окремих блогерів до своїх інформаційних кампаній, ймовірно, намагаючись відновити домінуючий наратив в інформаційному просторі.

Українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів на північному сході України, ніж раніше оцінювала ISW.

Російські сили, можливо, наближаються до кульмінації в районі Бахмута на тлі продовження російських наступальних операцій в цьому районі та в районі Авдіївки-Донецька.

Російські війська продовжують фортифікаційні роботи на півдні України.

Кремль продовжує публічно карати дезертирів та диверсантів.

Російські чиновники активізували зусилля з депортації дітей з окупованих територій до Росії.

Що цьому передувало: Сергій Лавров заявив, що представники Міноборони США нібито пригрозили завдати по Кремлю "обезголовлюючого удару".