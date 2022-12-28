Выдвигая Западу претензии, Кремль пытается усилить давление на Украину – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что своими претензиями к Западу РФ пытается создать условия, при которых западные чиновники будут склонять Украину к невыгодным компромиссам в отношениях с Кремлем.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Кремль, вероятно, продолжит фокусировать свои претензии к Западу и игнорировать Украину как суверенное образование в поддержку текущих информационных операций, направленных на то, чтобы заставить Запад пойти на упреждающие уступки и оказать давление на Украину для ведения переговоров.

Кремль изображает Украину как "западную пешку", не обладающую реальным суверенитетом, чтобы отстранить украинских чиновников от будущих прямых переговоров и вместо этого представить переговоры с Россией как обязанность западных чиновников.

РФ регулярно подчеркивает свои претензии к Западу по поводу войны в Украине вместо претензий к самой Украине, чтобы использовать желание Запада к переговорам и создать динамику, в которой западные чиновники будут чувствовать потребность идти на опережающие уступки, чтобы заманить Россию за стол переговоров.

Россия и в дальнейшем будет изображать украинских чиновников как ненужных затягивателей войны, повторяя при этом свои военные цели, чтобы повлиять на западных чиновников, чтобы они заставили Украину пойти на переговоры на более выгодных для РФ условиях".

Детали: При этом ISW считает, что Кремль не заинтересован в серьезных переговорах, которые привели бы к окончательному урегулированию войны в Украине, а вместо этого стремится к временному прекращению боевых действий, что позволило бы ему пополнить свои вооруженные силы для дальнейших действий.

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Главные выводы ISW за 27 декабря:

Сергей Лавров заявил, что Кремль будет продолжать добиваться военного решения войны до тех пор, пока США не примут его требования и не заставят Украину сделать то же самое.

Лавров заявил, что Россия не способна работать над какими-либо договоренностями с Западом из-за его якобы провокационных действий.

Кремль, вероятно, продолжит информационные операции, чтобы заставить Запад пойти на упреждающие уступки и оказать давление на Украину с целью принудить ее к переговорам.

Кремль все чаще привлекает отдельных блогеров к своим информационным кампаниям, вероятно, пытаясь восстановить доминирующий нарратив в информационном пространстве.

Украинские силы, вероятно, достигли больших успехов на северо-востоке Украины, чем ранее оценивала ISW.

Российские силы, возможно, приближаются к кульминации в районе Бахмута на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе и в районе Авдеевки-Донецка.

Российские войска продолжают фортификационные работы на юге Украины.

Кремль продолжает публично наказывать дезертиров и диверсантов.

Российские чиновники активизировали усилия по депортации детей с оккупированных территорий в Россию.

Что этому предшествовало: Сергей Лавров заявил, что представители Минобороны США якобы пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар".