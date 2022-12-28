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У Косові вважають, що Сербія нагнітає ситуацію в регіоні під впливом РФ

"Українська правда"Середа, 28 грудня 2022, 06:34
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ALEKSTAURUS

Сербія намагається дестабілізувати ситуацію в Західних Балканах під проводом Росії.

Джерело: міністр внутрішніх справ Косова Джелал Швечла, якого цитує видання Reuters

Пряма мова: "Сербія під впливом Росії підвищила стан військової готовності та віддає накази на зведення нових барикад, щоби виправдати та стати на захист злочинних угруповань, які тероризують громадян сербської етнічної приналежності, що проживають у Косові".

Що цьому передувало: Нещодавно Сербія і Косово привели свої армії у підвищену бойову готовність.

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Теми: СербіяКосово
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