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В Косово считают, что Сербия нагнетает ситуацию в регионе под влиянием РФ

"Украинская правда"Среда, 28 декабря 2022, 06:34
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ALEKSTAURUS

Сербия пытается дестабилизировать ситуацию в Западных Балканах под руководством России.

Источник: министр внутренних дел Косово Джелал Швечла, которого цитирует издание Reuters

Прямая речь: "Сербия под влиянием России повысила состояние военной готовности и отдает приказы на возведение новых баррикад, чтобы оправдать и встать на защиту преступных группировок, которые терроризируют граждан сербской этнической принадлежности, проживающих в Косово".

Что этому предшествовало: Недавно Сербия и Косово привели свои армии в повышенную боевую готовность.

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Темы: СербияКосово
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