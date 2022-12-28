В Косово считают, что Сербия нагнетает ситуацию в регионе под влиянием РФ

Сербия пытается дестабилизировать ситуацию в Западных Балканах под руководством России.

Источник: министр внутренних дел Косово Джелал Швечла, которого цитирует издание Reuters

Прямая речь: "Сербия под влиянием России повысила состояние военной готовности и отдает приказы на возведение новых баррикад, чтобы оправдать и встать на защиту преступных группировок, которые терроризируют граждан сербской этнической принадлежности, проживающих в Косово".

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Что этому предшествовало: Недавно Сербия и Косово привели свои армии в повышенную боевую готовность.