ЗСУ влучним ударом ліквідували 50 окупантів на Херсонщині – Генштаб

Бійці ЗСУ у зоні бойових дій, фото з Facebook Генштабу

Збройні сили України нанесли вогневе ураження ворожих позицій біля Чаплинки у Херсонській області, вбивши близько 50 військових РФ.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "26 грудня, в результаті нашого вогневого ураження позицій противника в районі Чаплинки Херсонської області, втрати окупантів склали близько 50 військовослужбовців загиблими".

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Що цьому передувало: 24 грудня біля села Половинкине в Луганській області російська війська втратили до 150 загарбників мертвими чи пораненими, а 25 грудня в Херсонській області близько 50 окупантів загинули й до 100 отримали поранення.