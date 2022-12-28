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ЗСУ влучним ударом ліквідували 50 окупантів на Херсонщині – Генштаб

"Українська правда"Середа, 28 грудня 2022, 07:35
Бійці ЗСУ у зоні бойових дій, фото з Facebook Генштабу

Збройні сили України нанесли вогневе ураження ворожих позицій біля Чаплинки у Херсонській області, вбивши близько 50 військових РФ.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "26 грудня, в результаті нашого вогневого ураження позицій противника в районі Чаплинки Херсонської області, втрати окупантів склали близько 50 військовослужбовців загиблими".

Що цьому передувало: 24 грудня біля села Половинкине в Луганській області російська війська втратили до 150 загарбників мертвими чи пораненими, а 25 грудня в Херсонській області близько 50 окупантів загинули й до 100 отримали поранення.

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Теми: ГенштабЗбройні силиокупація
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