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ВСУ точным ударом ликвидировали 50 оккупантов на Херсонщине – Генштаб

"Украинская правда"Среда, 28 декабря 2022, 06:35
ВСУ точным ударом ликвидировали 50 оккупантов на Херсонщине – Генштаб
Бойцы ВСУ в зоне боевых действий, фото из Facebook Генштаба

Вооруженные силы Украины нанесли огневое поражение вражеских позиций возле Чаплинки в Херсонской области, убив около 50 военных РФ.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "26 декабря, в результате нашего огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области, потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими".

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Что этому предшествовало: 24 декабря возле села Половинкино в Луганской области российские войска потеряли до 150 захватчиков мертвыми или ранеными, а 25 декабря в Херсонской области около 50 оккупантов погибли и до 100 получили ранения.

Темы: ГенштабВооруженные силыоккупация
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