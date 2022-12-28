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Росіяни завдали ракетного удару по Харкову: поранений чоловік

Ірина БалачукСереда, 28 грудня 2022, 09:31
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову: поранений чоловік
Фото ілюстративне. Наслідки російського удару по Харкову 18 серпня. Фото з Telegram Терехова

Росіяни вранці 28 грудня обстрілюють Харків, влада закликає жителів перебувати в укриттях.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegramкарта тривог

Пряма мова Терехова: "Харків під обстрілом. Прошу всіх перебувати в укриттях і дотримуватися запобіжних заходів".

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Пряма мова Синєгубова: "Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари!"

Деталі: Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що росіяни завдали по Харкову ракетного удару і що на місце виїхали підрозділи ДСНС.

З 9:02 по Харкову та області оголошено повітряну тривогу. 

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За кілька хвилин сирени також почали лунати у низці східних та центральних областей України. 

Звук сирен означає загрозу ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Оновлено: Пізніше Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова.

У результаті удару 48-річний чоловік отримав осколкове поранення, він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Теми: Харківвійнаповітряна тривога
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