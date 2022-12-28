Росіяни завдали ракетного удару по Харкову: поранений чоловік
Росіяни вранці 28 грудня обстрілюють Харків, влада закликає жителів перебувати в укриттях.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, карта тривог
Пряма мова Терехова: "Харків під обстрілом. Прошу всіх перебувати в укриттях і дотримуватися запобіжних заходів".
Пряма мова Синєгубова: "Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари!"
Деталі: Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що росіяни завдали по Харкову ракетного удару і що на місце виїхали підрозділи ДСНС.
З 9:02 по Харкову та області оголошено повітряну тривогу.
За кілька хвилин сирени також почали лунати у низці східних та центральних областей України.
Звук сирен означає загрозу ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.
Оновлено: Пізніше Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова.
У результаті удару 48-річний чоловік отримав осколкове поранення, він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.