Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни завдали ракетного удару по Харкову: поранений чоловік

Ірина БалачукСереда, 28 грудня 2022, 10:31
Фото ілюстративне. Наслідки російського удару по Харкову 18 серпня. Фото з Telegram Терехова

Росіяни вранці 28 грудня обстрілюють Харків, влада закликає жителів перебувати в укриттях.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegramкарта тривог

Пряма мова Терехова: "Харків під обстрілом. Прошу всіх перебувати в укриттях і дотримуватися запобіжних заходів".

Пряма мова Синєгубова: "Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари!"

Деталі: Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що росіяни завдали по Харкову ракетного удару і що на місце виїхали підрозділи ДСНС.

З 9:02 по Харкову та області оголошено повітряну тривогу. 

За кілька хвилин сирени також почали лунати у низці східних та центральних областей України. 

ВІДЕО ДНЯ

Звук сирен означає загрозу ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Оновлено: Пізніше Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова.

У результаті удару 48-річний чоловік отримав осколкове поранення, він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Теми: Харківвійнаповітряна тривога
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни стягують сили на Луганщину, готуються до "рішучих дій" – ISW

США намагаються перешкодити Ірану виробляти і постачати дрони Росії – ЗМІ

NASA просить SpaceX врятувати астронавтів з пошкодженого корабля "Союз"

Київ невдовзі зможе повернутися до планових графіків відключень світла – Yasno

Прикордонники повідомили, скільки російських військ в Білорусі

фотоАдвокати радили Жеваго не їздити у Францію, але переміг "ритуал" – джерела

Усі новини...
Харків
У Харкові законсервували будівлю ОДА, зруйновану російськими ракетами
Росіяни обстрілюють Харківщину
Харківський драмтеатр таки не носитиме ім’я Пушкіна – рішення облради
Останні новини
07:03
Ситуація на фронті зайшла у глухий кут – Буданов
06:22
У більшості областей України – повітряна тривога
05:48
Через війну в Україні Варшава відмовилася від гучних новорічних святкувань
04:50
Росіяни стягують сили на Луганщину, готуються до "рішучих дій" – ISW
03:46
Експорт російської нафти морським шляхом знизився на 22% – WSJ
02:48
США намагаються перешкодити Ірану виробляти і постачати дрони Росії – ЗМІ
02:02
Росіяни обстріляли вночі села біля Запоріжжя – міськрада
01:24
Україна планує розробити бойові БПЛА, щоб збивати російські дрони – Федоров
00:38
Росіяни завдали 70 ударів Сумщині: били з мінометів, САУ, скинули вибухівку з квадрокоптера
23:43
Відео, фото, оновленоВ Одесі знесли пам'ятники Катерині ІІ і Суворову
Усі новини...