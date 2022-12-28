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Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: ранен мужчина

Ирина БалачукСреда, 28 декабря 2022, 09:31
Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: ранен мужчина
Фото иллюстративное. Последствия российского удара по Харькову 18 августа. Фото из Telegram Терехова

Россияне утром 28 декабря обстреливают Харьков, власти призывают жителей находиться в укрытиях.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegramкарта тревог

Прямая речь Терехова: "Харьков под обстрелом. Прошу всех находится в укрытиях и соблюдать меры предосторожности".

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Прямая речь Синегубова: "Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары!"

Детали: Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что россияне нанесли по Харькову ракетный удар и что на место выехали подразделения ГСЧС. 

С 9:02 по Харькову и области объявлена воздушная тревога.

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Через несколько минут сирены также начали звучать в ряде восточных и центральных областей Украины. 

Звук сирен означает угрозу ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: Позже Синегубов уточнил, что оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова.

В результате удара 48-летний мужчина получил осколочное ранение, он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Темы: Харьковвойнавоздушная тревога
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