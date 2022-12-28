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Попытки россиян захватить Бахмут близятся к кульминации: у них уже нехватка солдат и снарядов – ISW

Ирина БалачукСреда, 28 декабря 2022, 10:44
Попытки россиян захватить Бахмут близятся к кульминации: у них уже нехватка солдат и снарядов – ISW
Скриншот с deepstatemap.live

Института изучения войны предполагает, что попытки россиян захватить Бахмут близки кульминации, как это было на Херсонщине в августе, – войска оккупантов заметно деградировали, им уже не хватает личного состава и боеприпасов.

Источник: отчет ISW

Дословно ISW: "Российские боевые потери, скорее всего, вынуждают российских военных в районе Бахмута использовать штурмовые группы численностью в отряд.

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Пресс-секретарь Восточной группировки вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый сообщил 27 декабря, что российские силы в районе Бахмута больше не действуют ротами и батальонными тактическими группами, а вместо этого используют небольшие группы от 10 до 15 человек (отрядные организации)".

Детали: ISW отмечает, что подобное уже наблюдали в августе в Херсонской области – тогда российские силы также "заметно деградировали" от ротных и батальонных тактических групп до отдельных отрядных групп.

Использование россиянами малых групп в Херсонской области указывало на то, что российское наступление завершилось – тогда российские сухопутные войска были деградированы настолько, что больше не могли управлять более крупными подразделениями, чтобы добиться значимых успехов.

По данным ISW, темпы продвижения российских войск в районе Бахмута в последнее время замедлились на фоне растущего дефицита личного состава и боеприпасов.

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Это в свою очередь не позволит им поддерживать высокие темпы наступательных операций в этом районе в ближайшей перспективе.

Аналитики предполагают, что российское продвижение в районе Бахмута будет и дальше замедлятся, а возможно, и вообще остановится, если находящиеся там войска не получат в ближайшее время существенного подкрепления в живой силе и боеприпасах.

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Темы: БахмутДонецкая областьРосcиявойна
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