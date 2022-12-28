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У Криму активістку засудили до 7 років колонії за "вибухівку у футлярі окулярів"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 грудня 2022, 13:38
У Криму активістку засудили до 7 років колонії за вибухівку у футлярі окулярів
Ірина Данилович, Радіо Свобода, Сourtesy photo

Суд у тимчасово окупованому Криму засудив активістку Ірину Данилович до 7 років колонії нібито за зберігання вибухівки у футлярі окулярів; активістка повідомляє, що ФСБ Росії підкинула їй вибухівку за відмову підписати зізнання в держзраді та співпраці з СБУ.

Джерело: "Радіо Свобода", посилаючись на видання "Грати"

Деталі: ЗМІ повідомляють, що Данилович засудили до 7 років колонії і штрафу в 50 тисяч рублів. ФСБ стверджує, що Данилович зробила пристрій із 200 грамів вибухової речовини та медичних голок і зберігала його в підкладці футляра для окулярів.

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Данилович заперечує провину і стверджує, що вибухівку їй підкинули співробітники ФСБ під час обшуку, коли вона відмовилася зізнаватися в державній зраді і співпраці зі Службою безпеки України. Слідство у справі про держзраду триває.

У своєму останньому слові Данилович сказала, що вона – не перша, щодо кого ФСБ застосувала такі брудні методи. Вона нагадала про десятки кримчан, зниклих після окупації Криму.

Пряма мова Данилович: "Репресивна машина влаштувала мою показову страту з метою змусити замовкнути не тільки мене, а й інших людей, зародити в них страх, якщо в комусь ще за ці вісім років не зародився". 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Данилович працювала медсестрою в пансіонаті Коктебеля. Жінка перестала виходити на зв'язок 29 квітня. ФСБ провела обшук за місцем її проживання. Під час обшуку батькові повідомили, що Ірину заарештовано на десять діб за "передачу несекретної інформації".
  • 11 травня адвокат Данилович дізнався, що жінка перебуває в СІЗО Сімферополя. За словами Ірини, співробітники ФСБ затримали її і відвезли в безлюдне місце, де відібрали телефони і сумку. Потім її понад тиждень тримали в підвалі управління ФСБ у Сімферополі, примушуючи під тортурами підписати зізнання. 
  • Данилович співпрацювала з проєктом "Кримський процес" і захищала інтереси медпрацівників на окупованому півострові, а також багато писала про порушення їхніх прав. Мін'юст РФ у червні вніс її до списку ЗМІ-"іноагентів".

Теми: КримФСБактивісти
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