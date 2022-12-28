У Криму активістку засудили до 7 років колонії за "вибухівку у футлярі окулярів"

Суд у тимчасово окупованому Криму засудив активістку Ірину Данилович до 7 років колонії нібито за зберігання вибухівки у футлярі окулярів; активістка повідомляє, що ФСБ Росії підкинула їй вибухівку за відмову підписати зізнання в держзраді та співпраці з СБУ.

Джерело: "Радіо Свобода", посилаючись на видання "Грати"

Деталі: ЗМІ повідомляють, що Данилович засудили до 7 років колонії і штрафу в 50 тисяч рублів. ФСБ стверджує, що Данилович зробила пристрій із 200 грамів вибухової речовини та медичних голок і зберігала його в підкладці футляра для окулярів.

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Данилович заперечує провину і стверджує, що вибухівку їй підкинули співробітники ФСБ під час обшуку, коли вона відмовилася зізнаватися в державній зраді і співпраці зі Службою безпеки України. Слідство у справі про держзраду триває.

У своєму останньому слові Данилович сказала, що вона – не перша, щодо кого ФСБ застосувала такі брудні методи. Вона нагадала про десятки кримчан, зниклих після окупації Криму.

Пряма мова Данилович: "Репресивна машина влаштувала мою показову страту з метою змусити замовкнути не тільки мене, а й інших людей, зародити в них страх, якщо в комусь ще за ці вісім років не зародився".

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