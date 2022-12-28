В Крыму активистку приговорили к 7 годам колонии за "взрывчатку в футляре очков"

Суд во временно оккупированном Крыму приговорил активистку Ирину Данилович к 7 годам колонии якобы за хранение взрывчатки в футляре очков; активистка сообщает, что ФСБ России подбросила ей взрывчатку за отказ подписать признание в госизмене.

Источник: "Радио Свобода", ссылаясь на издание "Грати"

Детали: СМИ сообщают, что Данилович приговорили к 7 годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей. ФСБ утверждает, что Данилович сделала устройство из 200 граммов взрывчатого вещества и медицинских иголок и хранила его в подкладке футляра для очков.

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Данилович отрицает вину и утверждает, что взрывчатку ей подбросили сотрудники ФСБ во время обыска, когда она отказалась признаваться в госизмене и сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Следствие по делу о госизмене продолжается.

В своем последнем слове Данилович сказала, что она – не первая, по отношению к кому ФСБ применила такие грязные методы. Она напомнила о десятках крымчан, пропавших после оккупации Крыма.

Прямая речь Данилович: "Репрессивная машина устроила мою показательную казнь с целью заставить замолчать не только меня, но и других людей, зародить в них страх, если в ком-то еще за эти восемь лет не зародился".

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