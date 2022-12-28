В Крыму активистку приговорили к 7 годам колонии за "взрывчатку в футляре очков"
Суд во временно оккупированном Крыму приговорил активистку Ирину Данилович к 7 годам колонии якобы за хранение взрывчатки в футляре очков; активистка сообщает, что ФСБ России подбросила ей взрывчатку за отказ подписать признание в госизмене.
Источник: "Радио Свобода", ссылаясь на издание "Грати"
Детали: СМИ сообщают, что Данилович приговорили к 7 годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей. ФСБ утверждает, что Данилович сделала устройство из 200 граммов взрывчатого вещества и медицинских иголок и хранила его в подкладке футляра для очков.
Данилович отрицает вину и утверждает, что взрывчатку ей подбросили сотрудники ФСБ во время обыска, когда она отказалась признаваться в госизмене и сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Следствие по делу о госизмене продолжается.
В своем последнем слове Данилович сказала, что она – не первая, по отношению к кому ФСБ применила такие грязные методы. Она напомнила о десятках крымчан, пропавших после оккупации Крыма.
Прямая речь Данилович: "Репрессивная машина устроила мою показательную казнь с целью заставить замолчать не только меня, но и других людей, зародить в них страх, если в ком-то еще за эти восемь лет не зародился".
Предыстория:
- Данилович работала медсестрой в пансионате Коктебеля. Женщина перестала выходить на связь 29 апреля. ФСБ провела обыск в месте ее проживания. Во время обыска отцу сообщили, что его Ирина арестована на десять суток за "передачу несекретной информации".
- 11 мая адвокат Данилович узнал, что женщина находится в СИЗО Симферополя. По словам Ирины, сотрудники ФСБ задержали ее и увезли в безлюдное место, где отобрали телефоны и сумку. Потом её больше недели держали в подвале управления ФСБ в Симферополе, принуждая под пытками подписать признание.
- Данилович сотрудничала с проектом "Крымский процесс" и защищала интересы медработников на оккупированном полуострове, а также много писала о нарушениях их прав. Минюст РФ в июне внес ее в список СМИ-"иноагентов".