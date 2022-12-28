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У ЗСУ закликали дочекатись офіційного повідомлення Генштабу про Кремінну

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 грудня 2022, 15:22
У ЗСУ закликали дочекатись офіційного повідомлення Генштабу про Кремінну
Кремінна на Луганщині, скрін з мапи deepstate

Сили оборони закликали українців запастися терпінням щодо звільнення Кремінної на Луганщині та чекати офіційного повідомлення від Генштабу.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону новин

Деталі: Коментуючи нещодавню статтю The New York Times про успіхи ЗСУ поблизу Кремінної, Череватий підкреслив, що Генштаб повідомить офіційно, якщо на цьому напрямку будуть суттєві результати.

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Пряма мова: "Я можу сказати, що The New York Times – дуже авторитетне видання, і в них, ймовірно, хороші джерела. Проте на цьому напрямку триває вже певний час потужна робота наших підрозділів, в тому числі десантно-штурмових, я думаю, що коли там буде досягнуто суттєвого результату, я обов’язково повідомлю нашій громадськості. Поки треба запастися терпінням і чекати офіційних повідомлень".

Деталі: Він додав що звільнення Кремінної дозволить "рухатися далі" по Луганщині, а також має морально-психологічне значення, бо росіяни сприйматимуть це як вторгнення на свою територію. 

Відповідаючи на питання, чи дійсно російське військове керівництво перемістилося з Кремінної до Рубіжного, Череватий сказав: "Це традиційна для них практика після серії поразок, яких вони зазнали в Україні, у них пропала вже бравада. Коли вони розуміють, що для них може бути несприятливий результат, вони переміщують свої командні, логістичні пункти".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив 20 грудня, що російські окупанти безрезультатно контратакують на напрямку Сватове-Кремінна, а українським захисникам залишилося декілька кілометрів до Кремінної.

Теми: Збройні силиконтрнаступдеокупаціяЛуганська область
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